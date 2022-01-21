ХК «Сочи» сообщил о выпуске собственных NFT-токенов

Хоккейный клуб «Сочи» в официальном инстаграм-аккаунте объявил о выпуске собственных NFT-токенов.
«Леопарды» одними из первых в хоккейном сообществе России выпускают свои NFT-токены, владельцем которых может стать каждый. Non-Fungible token (NFT) – уникальный предмет сверхсовременного цифрового искусства, которое сейчас набирает обороты по всему миру.
Фото доступно в «инстаграме» ХК «Сочи».
Дебютные токены ХК «Сочи» посвящены ярким событиям клуба в сезоне КХЛ-2021/2022 и будут размещены на площадке Opensea. Главными событиями первых токенов станут первая пресс-конференция Андрея Назарова в качестве главного тренера ХК «Сочи» и драка между Давидом Рундбладом и Глебом Зыряновым.
Все токены – уникальны и доступны только в ограниченном количестве. Не упустите свой шанс!",- говорится в сообщении клуба.
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