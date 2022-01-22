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Андрей Назаров прокомментировал выпуск ХК «Сочи» собственных NFT-токенов

Андрей Назаров прокомментировал выпуск ХК «Сочи» собственных NFT-токенов
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился подробностями выпуска клубом собственных NFT-токенов.

«Токены, или как правильно их называют – Non-Fungible token (NFT) – это не криптовалюта. Это современное искусство в цифровом формате. Его может приобрести любой коллекционер или болельщик на площадке Open Sea. К примеру, можно вспомнить хоккейные карточки, которые были популярны в мои времена.

Токены – это нечто похожее, только в современном и более прогрессивном виде. ХК «Сочи» видит за этим будущее для дополнительных заработков», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Центральный банк РФ выступил с инициативой запретить криптовалюту на территории России.

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