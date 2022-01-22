Кросби: шайба в пустые ворота стала большим бонусом. Я расстроился, думал, будет проброс

Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал свою третью шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). 34-летний форвард сумел забросить шайбу в пустые ворота от борта.
«Я просто попытался выбросить шайбу, чтобы она смогла найти Раста. Не рассчитывал, что он будет находиться в середине площадки и не сможет добраться до неё. Я расстроился, так как подумал, что будет проброс. То, что она попала в ворота, стало большим бонусом», – приводит слова Кросби официальный твиттер-аккаунт «Питтсбурга».
В текущем сезоне Кросби провёл 28 матчей, в которых набрал 31 (10+21) балл при общей полезности «+12». «Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 40 матчей.
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