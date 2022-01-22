Агентство Андрея Мухачёва выступило против заявления ФХР о работе с определёнными агентами

Агентство General Sport Agency, принадлежащее Андрею Мухачёву, в официальном инстаграм-аккаунте прокомментировало заявление ФХР относительно работы с неаккредитованными агентами.



«21.01.2022 на официальном сайте Федерации хоккея России в разделе «Новости» была размещена информация о лицах, не имеющих аккредитации ФХР на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы и о запрете работать с указанными лицами. В числе таких лиц указан Андрей Мухачёв.



ООО «Главное Спортивное Агентство» — юридическое лицо, учреждённое в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учредителем (участником) ООО «Главное Спортивное Агентство» является Мухачёв Андрей Сергеевич. Как участник общества он осуществляет свою деятельность и права в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества. В том числе определение основных направлений деятельности общества, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества.



ООО «Главное Спортивное Агентство» аккредитовано ФХР в соответствии с «Положением о деятельности хоккейных агентов», представителями (аккредитованными специалистами) являются Ли Роман Альбертович, Корсунская Ольга Юрьевна.



Мухачёв Андрей — профессиональный хоккеист (1996-2013), двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/2010 в составе казанского «Ак Барса», основатель агентской компании «Главное Спортивное Агентство».



Информация, опубликованная на сайте ФХР о Мухачёве Андрее Сергеевиче, участнике юридического лица ООО «Главное Спортивное Агентство», как о лице, с которым «запрещено работать», не соответствует фактическим обстоятельствам», — говорится в заявлении.

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