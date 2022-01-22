Костин считает, что регулярный чемпионат АХЛ тяжелее регулярки КХЛ
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Клим Костин сравнил уровень АХЛ и КХЛ.
«Если сравнивать регулярку, то я бы сказал, что в АХЛ тяжелее: больше скоростей, меньше площадки, больше физического контакта. И плюс мотивация — там играют молодые ребята, которые хотят попасть в НХЛ. Если брать плей-офф Кубка Гагарина, то его можно сравнить с концовкой регулярки Национальной хоккейной лиги», — приводит слова Костина «Канал НХЛ».
Напомним, в прошлом сезоне молодой нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». Вместе с «ястребами» Костин завоевал Кубок Гагарина, в финале обыграв московский ЦСКА. Омская команда оказалась сильнее в шести матчах — 4-2.
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