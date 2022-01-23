«Рейнджерс» забросили четыре шайбы за семь минут в матче с «Аризоной», превратив 1:3 в 5:3

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Аризону Койотс». После двух периодов хозяева впереди со счётом 5:3.

В ходе второго периода хозяева уступали в счёте с дефицитом в две шайбы — 1:3. Но во второй половине отрезка подопечные Жерара Галлана смогли не только отыграться, но и сами успели завладеть преимуществом в две шайбы — 5:3. Четыре подряд гола «синерубашечников» разделило всего семь минут и 12 секунд. За это время дублем отметился Крис Крайдер, а также по разу отличились Жюльен Готье и забросивший свою первую шайбу в 2022 году российский нападающий Артемий Панарин. Стоит заметить, что свой первый гол в матче Крайдер забросил при игре в меньшинстве, тогда как Панарин впоследствии использовал большинство.

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