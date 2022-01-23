Ничушкин забросил в ворота «Монреаля» 11-ю шайбу в текущем сезоне
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Монреаль Канадиенс». После второго периода хозяева ведут со счётом 2:1.
На девятой минуте второго игрового отрезка вторую шайбу «Колорадо» забросил российский нападающий команды Валерий Ничушкин, ему ассистировали Самуэль Жирар и Девон Тэйвз. Для 26-летнего хоккеиста этот гол стал 11-м в текущем сезоне, также на его счету 7 голевых передач.
«Колорадо Эвеланш» выиграл в пяти последних матчах подряд, команда лидирует в Западной Конференции. У «Монреаля» пять поражений в шести последних встречах – канадский клуб занимает последнее место в Восточной Конференции.
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