Крайдер установил личный рекорд по голам в НХЛ, забив в трёх форматах в ворота «Аризоны»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу «синерубашечников».

В ходе второго периода хозяева уступали в счёте с дефицитом в две шайбы — 1:3. Но во второй половине отрезка подопечные Жерара Галлана смогли не только отыграться, но и сами успели завладеть преимуществом в две шайбы — 5:3. В третьем периоде ньюйоркцы ещё дважды поразили ворота гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Главным героем встречи стал оформивший хет-трик американский нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Третий гол в матче стал для Криса 29-м в нынешнем сезоне, что является его лучшим результатом за всю карьеру. В текущей регулярке он забил 29 голов в 42 матчах, тогда как прежний рекорд был установлен им в сезонах-2015/2016 и 2018/2019 (28 шайб в 75 и 79 матчах соответственно). Примечательно, что в сегодняшнем матче Крайдер смог отличиться в трёх разных форматах — в меньшинстве, в равных составах и в большинстве.