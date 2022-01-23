«Колорадо» победил «Монреаль», у Ничушкина гол и результативная передача

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте благодаря голу Алекса Ньюхука. Через 20 минут преимущество хозяев удвоил российский нападающий Валерий Ничушкин. Но ещё через 10 минут гости отыграли одну шайбу благодаря голу Арттури Лехконена. На 49-й минуте гости вовсе сравняли счёт – забил Ник Судзуки. Кейл Макар принёс победу своей команде в овертайме, ассистировал ему Ничушкин.



Российский защитник Александр Романов очков не набрал. У Михаила Мальцева коэффициент полезности – «-1».