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«Колорадо» победил «Монреаль», у Ничушкина гол и результативная передача

«Колорадо» победил «Монреаль», у Ничушкина гол и результативная передача
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте благодаря голу Алекса Ньюхука. Через 20 минут преимущество хозяев удвоил российский нападающий Валерий Ничушкин. Но ещё через 10 минут гости отыграли одну шайбу благодаря голу Арттури Лехконена. На 49-й минуте гости вовсе сравняли счёт – забил Ник Судзуки. Кейл Макар принёс победу своей команде в овертайме, ассистировал ему Ничушкин.

Российский защитник Александр Романов очков не набрал. У Михаила Мальцева коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ньюхук (Жирар, Тэйвз) – 08:20' (5x4)   2:0 Ничушкин (Жирар, Тэйвз) – 28:57' (5x4)   2:1 Лехконен (Судзуки, Тоффоли) – 38:17' (5x5)   2:2 Судзуки (Дворак, Хоффман) – 48:06' (5x4)   3:2 Ландеског (Ничушкин, Тэйвз) – 61:16' (3x3)
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