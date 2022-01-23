Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 13 очков за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в НХЛ. На счету Александра стало 1378 (759+619) очков в 1239 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.

В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, последовательно превзойдя результаты Джонни Буцика (1369) и Майка Модано (1374). Следующей целью для Александра является показатель Бретта Халла (1391), отставание от которого теперь составляет 13 результативных действий.