Крайдер — о борьбе с Овечкиным в гонке снайперов: нам бы хотелось опередить «Вашингтон»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (7:3) ответил на вопрос о своём соперничестве в гонке снайперов с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Мы бы хотели опередить их в турнирной таблице. Для нас заброшенные шайбы — это просто поиск возможности победить в хоккейном матче», — приводит слова Крайдера клубный журналист Винс Меркольяно.
Американский нападающий «Рейнджерс» оформил хет-трик в ворота «Аризоны», в результате чего с 29 голами сумел догнать Овечкина, который, в свою очередь, дважды поразил ворота «Оттавы» (3:2 ОТ). Третье место продолжает занимать немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (26).
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