Кейт Яндл вплотную подобрался к рекорду НХЛ, который держится на протяжении 35 лет

На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой «клинков» со счётом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1).

Этот матч стал 963-м кряду для защитника «Филадельфии» Кейта Яндла, что является вторым результатом за всю историю лиги. Начиная с 27 марта 2009 года американский защитник не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата НХЛ. Опытный защитник вплотную подобрался к рекорду НХЛ, который держится на протяжении 35 лет. Рекордсменом по железной серии является Дуг Джарвис, сыгравший 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.

Примечательно, что третье место занимает ещё один действующий игрок лиги — нападающий «Аризоны» Фил Кессел, который минувшей ночью сыграл 940-й матч кряду. В топ-5 также входят Гарри Ангер (914) и Патрик Марло (910).