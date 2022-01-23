Панарин — журналистам: у кого-нибудь есть водка?

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.
После матча произошёл забавный случай с российским нападающим Артемием Панариным. После событийной игры россиянину захотелось выпить.
«У кого-нибудь есть водка?» – ухмыльнувшись, спросил Панарин у журналистов.
В составе победителей забивали Крис Крайдер (хет-трик), Джейкоб Труба (дубль), российский нападающий Артемий Панарин и Жюльен Готье. У гостей заброшенными шайбами отметились Лиам О'Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.
Ближе к окончанию 2-го периода отличиться в большинстве удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. Ему ассистировали защитник Адам Фокс и нападающий Мика Зибанеджад. Примечательно, что эта заброшенная шайба стала первой для Панарина в 2022 календарном году, ему удалось отличиться лишь в шестой игре в этом году.
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