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Четыре очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» с «Калгари» прервать 7-матчевую серию поражений

Четыре очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» с «Калгари» прервать 7-матчевую серию поражений
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «нефтяников» голы забили Эван Бушар (дубль), Брендан Перлини и Леон Драйзайтль (дубль). За «огоньков» отличились Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Ноа Ханифин.

Драйзайтль в итоге набрал 4 (2+2) очка. Его одноклубник Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи.

Таким образом, «Эдмонтон» прервал семиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук (Линдхольм, Ханифин) – 08:29' (5x5)   0:2 Лучич (Ханифин, Андерссон) – 19:21' (5x4)   1:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 25:35' (5x4)   2:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 29:41' (5x4)   3:2 Перлини (Райан, Сеси) – 38:18' (5x5)   3:3 Ханифин (Годро, Ткачук) – 39:16' (5x5)   4:3 Драйзайтль (Кит) – 54:29' (5x5)   5:3 Драйзайтль – 59:59' (en)

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1.

За «кленовых листьев» забили Митчелл Марнер, Пьер Энгвалль и Морган Райлли. В составе «островитян» шайбу забросил Зак Паризе. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 из 23 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Райлли) – 13:25' (4x5)   1:1 Паризе (Мейфилд) – 19:00' (5x5)   1:2 Энгвалль – 19:59' (5x5)   1:3 Райлли (Нюландер, Керфут) – 29:42' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» дома оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

В составе «хищников» голы забили Ник Казинс, Мэтт Дюшейн (дубль) и Филип Форсберг. Шайбу престижа в составе «красных крыльев» забросил Адам Эрни.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Казинс (Томасино, Экхольм) – 32:46' (5x4)   2:0 Дюшейн (Форсберг, Теннисон) – 34:21' (5x5)   2:1 Эрни (Бертуцци, Стаал) – 38:51' (5x5)   3:1 Форсберг (Теннисон, Дюшейн) – 50:44' (5x5)   4:1 Дюшейн – 58:12' (en)
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