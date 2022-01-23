Четыре очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» с «Калгари» прервать 7-матчевую серию поражений

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «нефтяников» голы забили Эван Бушар (дубль), Брендан Перлини и Леон Драйзайтль (дубль). За «огоньков» отличились Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Ноа Ханифин.

Драйзайтль в итоге набрал 4 (2+2) очка. Его одноклубник Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи.

Таким образом, «Эдмонтон» прервал семиматчевую серию поражений.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1.

За «кленовых листьев» забили Митчелл Марнер, Пьер Энгвалль и Морган Райлли. В составе «островитян» шайбу забросил Зак Паризе. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 из 23 бросков.

«Нэшвилл Предаторз» дома оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

В составе «хищников» голы забили Ник Казинс, Мэтт Дюшейн (дубль) и Филип Форсберг. Шайбу престижа в составе «красных крыльев» забросил Адам Эрни.