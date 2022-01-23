Капризов повалил на лёд Сета Джонса, который выше Кирилла на 15 см
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.
Дополнительная пятиминутка началась с удалений Кирилла Капризова за игру высоко поднятой клюшкой и Патрика Кейна — за подножку. По пути на скамейку штрафников россиянин успел вступиться за одноклубника, который оказался в окружении двух соперников. Капризов подъехал к Сету Джонсу и повалил его на лёд, словно мешок с картошкой. Отметим, что габариты американца — 193 см и 93 кг. Антропометрические данные российского нападающего — 178 см и 92 кг.
Видео момента можно посмотреть здесь.
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