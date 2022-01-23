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«Панетта — трус. Спрятался как черепаха». Брат Пи Кея Суббэна — о скандале в матче ECHL

«Панетта — трус. Спрятался как черепаха». Брат Пи Кея Суббэна — о скандале в матче ECHL
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Защитник клуба Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) Джордан Суббэн, являющийся братом 32-летнего защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кея Суббэна, прокомментировал инцидент в матче с «Джексонвиллей».

Напомним, хоккеист соперников Джейкоб Панетта полез к Суббэну, расставив руки и изображая обезьяну. Игрок обороны не выдержал этого и набросился на Панетту, после чего началась массовая потасовка.

«Панетта был слишком труслив, чтобы драться со мной, когда я начал поворачиваться спиной, он делал обезьяньи жесты в мою сторону, поэтому я несколько раз ударил его кулаком по лицу. Он — трус, затем спрятался как черепаха», — написал Суббэн в твиттер-аккаунте.

Защитник, выбранный «Ванкувер Кэнакс» на драфте НХЛ в 2013 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером, в текущем сезоне отыграл за «Южную Каролину» 25 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

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