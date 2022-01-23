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ECHL отстранила игрока, пародировавшего обезьяну в отношении брата Пи Кея Суббэна

ECHL отстранила игрока, пародировавшего обезьяну в отношении брата Пи Кея Суббэна
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Хоккейная лига Восточного побережья (ECHL) на официальном сайте объявила об отстранении игрока «Джексонвилля» Джейкоба Панетты от матчей на неопределённый срок.

Сообщается, что данная мера применена из-за слушания в соответствии с Коллективным договором лиги в результате действий хоккеиста в матче с «Южной Каролиной» 23 января.

Напомним, Панетта полез к защитнику «Южной Каролины» Джордану Суббэну, расставив руки и изображая обезьяну. Игрок обороны не выдержал этого и набросился на Панетту, после чего началась массовая потасовка.

Отметим, что 26-летний Джордан — брат защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кея Суббэна. Д. Суббэн, выбранный «Ванкувер Кэнакс» на драфте НХЛ в 2013 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером, в текущем сезоне отыграл за «Южную Каролину» 25 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

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