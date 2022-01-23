ECHL отстранила игрока, пародировавшего обезьяну в отношении брата Пи Кея Суббэна

Хоккейная лига Восточного побережья (ECHL) на официальном сайте объявила об отстранении игрока «Джексонвилля» Джейкоба Панетты от матчей на неопределённый срок.
Сообщается, что данная мера применена из-за слушания в соответствии с Коллективным договором лиги в результате действий хоккеиста в матче с «Южной Каролиной» 23 января.
Напомним, Панетта полез к защитнику «Южной Каролины» Джордану Суббэну, расставив руки и изображая обезьяну. Игрок обороны не выдержал этого и набросился на Панетту, после чего началась массовая потасовка.
Отметим, что 26-летний Джордан — брат защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кея Суббэна. Д. Суббэн, выбранный «Ванкувер Кэнакс» на драфте НХЛ в 2013 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером, в текущем сезоне отыграл за «Южную Каролину» 25 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.
- 23 января 2022
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