Жамнов прокомментировал итоговый состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал итоговый состав команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Бурдасова нет, Кадейкин и Кузьменко в запасе. Почему такое решение? Ставка делается на всех. Вы сами прекрасно понимаете, что в связи с ситуацией всё может произойти в любой момент. Мы рассчитываем на всех 31 человек, которые остались в Новогорске и будут готовиться к Олимпиаде. Бурдасов? У нас есть ребята, которые рассматриваются в первом-втором звене, а в третьем-четвёртом звене другие задачи. Нам нужно было сохранить баланс. Турнир краткосрочный, мы всё учитывали. Нам нужны были игроки под те схемы, которыми мы будем играть.
Как коронавирус сказался на заявке? В этом моменте не очень сильно отразилось. Как дальше будет протекать до 9-го числа – до первой игры – мы не знаем. Всё будет понятно за 24 часа до первой игры. Давайте дождёмся, будем следить за всеми игроками», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 января 2022
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