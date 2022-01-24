«Флорида» уступила «Сиэтлу» в гостях

На стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:3.

Первый гол в матче был забит на 5-й минуте первого периода, отличился Энтони Дюклер из «Флориды».

На 25-й минуте «Сиэтл» сравнял счёт благодаря шайбе Маркуса Юханссона. Через пять минут хозяева забили снова, отличился Янни Гурд, а уже через 17 секунд вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил третью шайбу в свои ворота – забил Колин Блэквелл.

До конца второго периода «Флориде» удалось отыграться – сначала забил Джонатан Юбердо, а затем с его передачи шайбу забросил Александр Барков.

На первой минуте заключительного игрового отрезка Мэйсон Эпплтон вновь вывел хозяев вперёд. За несколько секунд до сирены хоккеист «Кракен» Калле Йернкрок забил пятый гол своей команды и установил окончательный счёт на табло.