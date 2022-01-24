Капитан «Сибири» Чесалин продлил контракт с клубом

ХК «Сибирь» продлила контракт с капитаном команды Евгением Чесалиным. Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард выступает за «Сибирь» с 2019 года, и за это время он провёл 155 матчей, в которых набрал 39 очков: забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи.

В текущем сезоне хоккеист сыграл в 38 матчах и набрал шесть баллов: забил четыре гола и отдал две передачи. Ранее Чесалин выступал за «Дизель», «Рязань» и «Автомобилист».

В текущем сезона «Сибирь» с 57 очками после 50 игр занимает шестое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что команда ушла в запланированный недельный отпуск.