Капитан «Сибири» Чесалин продлил контракт с клубом

ХК «Сибирь» продлила контракт с капитаном команды Евгением Чесалиным. Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард выступает за «Сибирь» с 2019 года, и за это время он провёл 155 матчей, в которых набрал 39 очков: забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи.
В текущем сезоне хоккеист сыграл в 38 матчах и набрал шесть баллов: забил четыре гола и отдал две передачи. Ранее Чесалин выступал за «Дизель», «Рязань» и «Автомобилист».
В текущем сезона «Сибирь» с 57 очками после 50 игр занимает шестое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Ранее сообщалось, что команда ушла в запланированный недельный отпуск.
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