Хоккеист «Сиэтла» головой забил гол Бобровскому

На стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:3.



Третью шайбу для «Сиэтла» забросил головой нападающий Колин Блэквелл. После отскока от вратаря шайба попала в голову хоккеисту и отлетела в ворота.

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Отметим, что ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский.

Несмотря на поражение, «Пантерз» продолжили возглавлять таблицу Восточной конференции, разделяя первое место с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба коллектива имеют по 61 очку, только у «Флориды» сыграно на одну встречу меньше.