Глава СК РФ поручил передать уголовное дело о гибели Павла Крутия в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели хоккеиста «Южного Урала» Павла Крутия в центральный аппарат после новой жалобы матери погибшего.
«10 июля 2020 года в ходе участия в тренировочной пробежке молодому спортсмену стало плохо, он был доставлен в городскую больницу № 4 города Орска, где, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, скончался.
Следственными органами СК России по Оренбургской области расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В связи с появившейся в СМИ информацией о затягивании расследования Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело для более эффективного расследования в Главное следственное управление СК России и представить доклад.
Ранее мать погибшего хоккеиста обратилась с жалобой на действия следователей по уголовному делу о гибели её сына к Александру Ивановичу Бастрыкину в ходе личного приёма», – сообщается в заявлении на официальном сайте СК РФ.
Напомним, утром 10 июля 2020 года во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.
Сообщалось, что 23-летний игрок умер от тромбоэмболии лёгочной артерии.
- 24 января 2022
-
13:30
-
13:00
-
12:52
-
12:22
-
11:14
-
10:55
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:42
-
08:51
-
08:41
-
08:36
-
07:42
-
06:48
-
04:29
-
02:51
-
02:17
-
00:14
-
00:05
- 23 января 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:45
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:42
-
22:37