Глава СК РФ поручил передать уголовное дело о гибели Павла Крутия в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели хоккеиста «Южного Урала» Павла Крутия в центральный аппарат после новой жалобы матери погибшего.



«10 июля 2020 года в ходе участия в тренировочной пробежке молодому спортсмену стало плохо, он был доставлен в городскую больницу № 4 города Орска, где, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, скончался.



Следственными органами СК России по Оренбургской области расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



В связи с появившейся в СМИ информацией о затягивании расследования Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело для более эффективного расследования в Главное следственное управление СК России и представить доклад.



Ранее мать погибшего хоккеиста обратилась с жалобой на действия следователей по уголовному делу о гибели её сына к Александру Ивановичу Бастрыкину в ходе личного приёма», – сообщается в заявлении на официальном сайте СК РФ.

Напомним, утром 10 июля 2020 года во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

Сообщалось, что 23-летний игрок умер от тромбоэмболии лёгочной артерии.