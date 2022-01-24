Кожевников: если Аскаров уедет в НХЛ — станет там великим. Но в сборной будем мучиться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине, а также о непопадании в итоговый список голкипера СКА Ярослава Аскарова.
«У нас хороший состав сборной. Тренеры набрали команду на Олимпиаду без игроков НХЛ. Не всё решают звёзды. Штабу лучше знать — они отвечают за результат. Был совет, и они взяли своих игроков, в которых уверены. Цель — победить на Олимпиаде. У нас хорошие шансы. Надо поддерживать ребят! Что мы их вечно хаем?
Что касается невызова Аскарова, то у нас все вратари нормальные. Ярослав — будущее сборной, если не уедет в НХЛ. Если уедет, станет там великим. Но в сборной будет та же самая ситуация, что и с остальными — будем мучиться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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