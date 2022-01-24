Шипачёв и Гусев — по разным звеньям? Разбор возможных сочетаний России на Олимпиаде

Итак, состав на Олимпиаду оглашён, хотя до сих пор не является официальным. Тренерский штаб, оставил себе место для «рокировочек» вплоть до старта группового турнира, но сложно представить, что он воспользуется этим правом без положительного теста у кого-то из основных игроков.

Уже написан десяток статей с общим посылом «где Толчинский, где Кузьменко, где имярек», но толку в них никакого нет. Концепция этой сборной понятна, она на ней стоит и с этой почвы сойти не может — это не вегетарианский 2014-й, когда Сёмина в сборную пропихивали все, кто мог, и тренерский штаб как будто сдался под этим мощным натиском. Осталось только понять, что из 25 человек в итоге будет слеплено.

Вратари

Четыре года назад большинство экспертов прикидывало, кто из двух молодых талантов 1995 года займёт место в воротах — Шестёркин или Сорокин. Однако на финальном вираже их опередил прогнозируемый третьим вратарём Василий Кошечкин, который на том турнире провёл все матчи, кроме одного периода. Такая роль вратаря «Магнитки» была неожиданной: до этого за основную сборную он не играл пять лет, причём последний из этих матчей был эпичным позорищем на День Победы с Францией.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В этом году, вполне возможно, история повторится — не удивляйтесь, если первым вратарём турнир начнет Александр Самонов. В его пользу говорит банальный опыт — у него есть опыт прошлогоднего ЧМ, который для вратаря СКА не был плохим по цифрам, хотя по игре часто было ощущение неуверенности. У Федотова и Билялова до этого сезона на двоих была аж одна игра за сборную, и та на Евротуре.

Впрочем, уверенности в этом нет. В процентном соотношении раскидаем шансы на то, кто может быть стартовым вратарём в первом матче: Самонов — 49%, Федотов — 41%, Билялов — 10%.

Защитники

Дамир Шарипзянов — Вячеслав Войнов

Егор Яковлев — Артём Минулин

Никита Нестеров — Александр Елесин

Александр Никишин — Сергей Телегин

В отличие от нападения, эта линия споров не вызвала. Частично это связано с тем, что про защитников говорят намного меньше, чем про форвардов, и даже меньше, чем про вратарей. Однако нельзя сказать, что в этом созыве прокатили кого-то очевидного, и также нельзя сказать, что просочился игрок, которого там никто не мог представить (типа Вишневского из расширенного списка).

В этом составе сборной есть три праворуких защитника — до идеального баланса 50/50, как в Канаде, Россия не дошла, но велика вероятность, что три пары смогут комплектоваться из разноруких защитников. В Пхёнчхане таких пар было две: Войнов — Гавриков и Зуб — Зубарев.

В первой паре у нас почти наверняка будет самый опытный и титулованный защитник сборной Вячеслав Войнов, но ему в партнёры нужен будет домосед, который бы всё подчищал. Елесин и Минулин, как и Войнов, праворукие — сложно представить себе в сборной пару праворуких. Остаётся Дамир Шарипзянов, который прославился героическими блоками в финальных секундах решающей игры Кубка Гагарина.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Во вторую поставим двух защитников «Магнитки». Хотя Яковлев и Минулин в клубе редко выходят вместе (у первого основной партнёр — Земчёнок, у второго — другой домосед Пашнин), они дополняют друг друга и по игровому стилю, и по правильному хвату.

Третья — уже опробованная на Евротуре связка (в принципе, весьма неплохо по продвинутой статистике) Нестеров — Елесин: ещё одна пара из атакующего защитника и домоседа, только не блокировщика, а одного из главных силовиков лиги. Ну а Никишин и Телегин могут как полезно сыграть вместе (на Евротуре было нормально), так и подменять в качестве седьмого защитника — если штаб выберет на матчи схему 7+13, а не 8+12.

Нападающие

Кирилл Марченко — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов

Никита Гусев — Артём Анисимов — Сергей Плотников

Антон Слепышев — Кирилл Семёнов — Михаил Григоренко

Дмитрий Воронков — Сергей Андронов — Артур Каюмов

Павел Карнаухов, Арсений Грицюк

Главный вопрос к этой сборной — сколько у неё будет атакующих звеньев? В Пхёнчхане после стартового конфуза Олег Знарок фактически перешёл к одной атакующей тройке и трём сдерживающим, где даже Ковальчук выходил с Калининым и Андроновым.

Эта команда, судя по всему, тоже собирается в первую очередь пахать, даже на таком беззвёздном турнире. Олегу Знарку в своё время тоже задавали вопросы: а кого его сборная собирается сдерживать, словаков или словенцев? Получилось противоречиво — золото-то вот оно, на шее, но добыто усилиями фактически одного звена. Сдерживающие же пятёрки чуть не «додержались» до проигрыша финала.

Фото: photo.khl.ru

Почти наверняка Гусев и Шипачёв в итоге окажутся в одном звене, и именно это звено будет создавать почти всю атаку сборной (или, вернее, ему будет это делать разрешено). Но смысла в таком решении не будет, центр «Динамо» в этом году показывает, что может прокачивать почти любого форварда рядом с собой, превращая средних форвардов в игроков выше среднего, а игроков выше среднего в звёзд.

Точно так же и Гусев может вести за собой игру целого звена (по крайней мере, на таком уровне). Логично было бы сделать его основным креативщиком второй тройки, при этом дав оборонительного центра. Вспомните, как связка Кучеров — Гусев веселилась и рисовала на ЧМ-2019, но ей позволяло это делать то, что за ними мог подчищать Артём Анисимов.

Поэтому в нашем варианте к Шипачёву поднимется Кирилл Марченко, а копать на пятаке и подчищать будет Андрей Чибисов, который заметно спрогрессировал после вояжа в АХЛ. Во втором звене помогать Гусеву и Анисимову будет Сергей Плотников. В локаутный сезон в «Локомотиве» успешно играла тройка ГАП — только на месте Гусева был Эмиль Галимов. Конечно, восемь лет — срок большой, но эти форварды друг друга дополняют хорошо.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В третьем звене — армейское сочетание Слепышев — Григоренко. В клубе с ними обычно выходит Валльмарк или другой олимпионик Павел Карнаухов — но брать целые тройки из клуба, который в КХЛ находится на 20-м месте по шайбам в равных составах, будет странно. Пусть их дополняет почти идеальный для лиги центр третьего звена Семёнов.

В чётвертом звене — «сдвоенный центр», который так полюбила сборная Жамнова, плюс Артур Каюмов, который может не только пахать, но и обладает шикарным броском. В этой сборной, которая отсекла почти всех снайперов, форвард «Локо» может претендовать и на место во второй спецбригаде. Карнаухов в такой концепции будет 13-м форвардом под меньшинство и какие-то вбрасывания. Грицюк — запасной, который будет набираться опыта.

Главное для этой сборной — баланс, и далеко не факт, что он будет. Наверное, Гусев — Шипачёв выйдут вместе, а Карнаухов благодаря своей постоянной игре в тройке с цээсковскими вингерами внезапно окажется вторым центром сборной. Даже в таком варианте команды есть вариант собрать три атакующих звена, с которыми почти наверняка будут играть все наши основные соперники. Но у России, как известно, путь особенный.