Красоткин: в октябре «Сибирь» сплотилась, это дало результат — и даёт его по сей день

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин рассказал о новом контракте с клубом, а также о ходе текущего сезона КХЛ.



«Какой пункт в новом контракте оказался решающим? Нет какого-то отдельного пункта. Здесь всё вместе. Меня в Новосибирске абсолютно всё устраивает. Я очень рад, что всё так быстро сложилось. По сути, и переговоров как таковых не было. Множество факторов сошлись, чтобы я остался ещё на два года.



Сейчас кажется, что «Сибирь» — это единый кулак. Но так ведь было не весь сезон. У каждой команды бывают хорошие отрезки и неудачные серии. Но в чём заключается понятие «команда»? Это когда мы вместе переносим радости и невзгоды. Важно идти по чемпионату ровно, а не на волнах, чередуя победы с поражениями. Наш хоккей заключается в командной работе. Это сильная сторона «Сибири».



Начало сезона у «Сибири» не задалось? Действительно, это был непростой период. В Подольске заканчивался выезд, с которого мы не увезли ни одной победы. Именно в таких ситуациях и проявляется командный характер. Потом вернулись в Новосибирск и выдали серию из четырёх побед. Мы сплотились, и это дало результат — и продолжает давать по сей день. В октябре мы заложили фундамент.



У нас были собрания с тренерами, разговоры между собой, с руководством. Конкретные слова воспроизвести не могу — это всё-таки внутренняя кухня. На мой взгляд, переломным стал не какой-то разговор, а матч с минским «Динамо». Мы и так проиграли уже четыре встречи подряд, а тут «горели» перед своими болельщиками со счётом 0:2. Тяжело собраться в такой ситуации, но в команде была внутренняя сила и уверенность. В итоге тот матч выиграли со счётом 3:2, хотя многое было против нас.



Конечно, болельщики хотят видеть яркий хоккей, шоу, много голов. Но поймите, что для нас самое главное — это победа — будет ли она добыта с минимальным счётом, или матч закончится 7:6. Нужно чем-то жертвовать, чтобы вырвать очки. Иногда — зрелищностью.



В «Сибири» играет Вячеслав Литовченко — лидер среди нападающих в КХЛ по количеству блокированных бросков. Как вратарь испытываю особое уважение? Конечно! Слава — главный специалист в этом, но не он один бросается под шайбу. У нас все ребята готовы жертвовать собой, исправлять ошибки друг друга. Признаюсь, когда вижу, как партнёры ловят на себя броски, мне даже страшно за них. У нас, вратарей, хотя бы есть нормальная защита», — цитирует Красоткина пресс-служба КХЛ.