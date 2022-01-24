Ш. Бабаев: не думаю, что в реакции Бурдасова на непопадание на Олимпиаду был сарказм

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Антона Бурдасова, прокомментировал непопадание клиента в состав сборной России на Олимпийские игры, а также его реакцию на это.
«Я не думаю, что это был какой-то сарказм. Антон просто всё время шутит, находит моменты, чтобы сиронизировать. У всех сейчас одно мнение: сборная должна выиграть Олимпиаду. Это хорошо для всех. Поэтому нереально то, что кто-то будет болеть против сборной из-за непопадания в состав. Антон Бурдасов и другой мой клиент Станислав Галиев – бросающие игроки, которые забивают много. Но, наверное, они не подходят к этим схемам.
Главный тренер и генеральный менеджер приняли такое решение, взяли на себя ответственность. После Олимпиады будем смотреть, кто был прав – они или те люди, которые считают, то не взяли хоккеистов, заслуживающих это. Будь это Олимпийские игры или чемпионат мира всегда есть споры из-за состава. Поэтому я не думаю, что это был сарказм со стороны Антона. Как я уже говорил, есть удивление по многим фамилиям. Если не попали забивающие ребята, значит, сборная, скорее всего, будет играть от обороны.
Конечно, Антон расстроился, как и любой хоккеист, который не попадает на Олимпиаду. На таком мероприятии хочет присутствовать каждый спортсмен», — цитирует Бабаева «Рейтинг букмекеров».
- 24 января 2022
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