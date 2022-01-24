А. Свечников, Капризов и Овечкин — три российских звезды прошедшей игровой недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке назвал имена трёх лучших российских игроков прошедшей недели.
Первой звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, набравший 6 (2+4) очков в трёх матчах, чем помог клубу одержать две победы и остаться на первой позиции в лиге по проценту набранных очков (73,7%).
Вторую строчку занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он заработал пять очков в трёх матчах, а также разделил лидерство с пятью голами. В трёх играх «Миннесота» набрала пять турнирных очков из шести возможных.
Третья звезда недели — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. 36-летний форвард забил три гола и сделал одну передачу. Он помог «Вашингтону» одержать две победы, а сам вышел в лидеры гонок снайперов и бомбардиров лиги.
- 24 января 2022
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