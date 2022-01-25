Белорусский форвард «Вашингтона» Протас рассказал, в чём ему нужно прибавить в НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своей игре в столичном клубе.
«С каждой игрой я чувствую все больше уверенности, Ты узнаешь лучше одноклубников, партнеров по тройке. Лучше понимаешь игру в НХЛ, какие тут скорости. Ты учишься всему. И тебе надо работать над всем, чтобы это улучшить и стать сильнее. Всё идет через работу. В чем должен прибавить новичок, чтобы построить хорошую карьеру в НХЛ? Я бы сказал, конечно, что мне нужно учиться всему. Я еще молодой игрок. Но в первую очередь, надо подтянуть катание, лучше сражаться в единоборствах, для чего прибавить в силе. Думаю, для меня сейчас это самое главное», — приводит слова Протаса официальный сайт НХЛ.
Текущий сезон – первый для форварда в НХЛ. Он провёл 30 матчей и набрал девять очков: забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
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