Белорусский форвард «Вашингтона» Протас рассказал, в чём ему нужно прибавить в НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своей игре в столичном клубе.

«С каждой игрой я чувствую все больше уверенности, Ты узнаешь лучше одноклубников, партнеров по тройке. Лучше понимаешь игру в НХЛ, какие тут скорости. Ты учишься всему. И тебе надо работать над всем, чтобы это улучшить и стать сильнее. Всё идет через работу. В чем должен прибавить новичок, чтобы построить хорошую карьеру в НХЛ? Я бы сказал, конечно, что мне нужно учиться всему. Я еще молодой игрок. Но в первую очередь, надо подтянуть катание, лучше сражаться в единоборствах, для чего прибавить в силе. Думаю, для меня сейчас это самое главное», — приводит слова Протаса официальный сайт НХЛ.

Текущий сезон – первый для форварда в НХЛ. Он провёл 30 матчей и набрал девять очков: забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.