«Рейнджерс» переиграли «Кингз» по буллитам. У Панарина два ассиста и реализованный буллит

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

Первый гол в матче был забит за две секунды до окончания первого периода, с передачи Артемия Панарина отличился нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Во втором игровом отрезке Блейк Лизотт сравнял счёт, а на последней минуте второго периода Алекс Иафалло вывел гостей вперёд.

На 55-й минуте встречи Баркли Гудроу из «Рейнджерс» забросил вторую шайбу своей команды и перевёл игру в овертайм. Панарин сделал вторую голевую передачу.

В серии буллитов «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 3:2, Артемий Панарин успешно реализовал свою попытку.