Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» переиграли «Кингз» по буллитам. У Панарина два ассиста и реализованный буллит

«Рейнджерс» переиграли «Кингз» по буллитам. У Панарина два ассиста и реализованный буллит
Комментарии

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Крайдер (Фокс, Панарин) – 19:58' (5x4)   1:1 Лизотт (Андерсон, Мур) – 31:55' (5x5)   1:2 Иафалло (Копитар, Кемпе) – 39:21' (5x4)   2:2 Гудроу (Панарин, Строум) – 54:15' (5x5)   3:2 Фокс – 65:00' (ПБ)

Первый гол в матче был забит за две секунды до окончания первого периода, с передачи Артемия Панарина отличился нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Во втором игровом отрезке Блейк Лизотт сравнял счёт, а на последней минуте второго периода Алекс Иафалло вывел гостей вперёд.

На 55-й минуте встречи Баркли Гудроу из «Рейнджерс» забросил вторую шайбу своей команды и перевёл игру в овертайм. Панарин сделал вторую голевую передачу.

В серии буллитов «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 3:2, Артемий Панарин успешно реализовал свою попытку.

Новость по теме
Крайдер первым в текущем сезоне НХЛ забил 30 голов. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022