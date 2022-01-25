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Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности

Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

Одним из главных героев матча традиционно стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 34 броска из 36. Для российского вратаря эта победа стала 20-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности. 26-летнему голкиперу хватило всего 26 матчей, чтобы добраться до отметки в 20 побед в сезоне, что является новым клубным рекордом.

Прежнее достижение принадлежало Жиллю Вилльмюру, который в сезоне-1971/1972 одержал 20 побед в 28 матчах. Годом спустя Эду Джакомину потребовалось провести 29 матчей за «синерубашечников», чтобы добраться до данной отметки.

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