Вратарь «Анахайма» устроил драку во время рекламной паузы. Видео

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Анахайм Дакс». Гости победили со счётом 5:3.
Во время одной из коммерческих пауз голкипер «Анахайма» Джон Гибсон завязал драку с нападающим «Бостона» Ником Фолиньо. Стычку быстро разняли арбитры и игроки обеих команд. Видео этого эпизода можно посмотреть в «Твиттере» Missin Curfew.
«Бостон Брюинз» идёт на восьмом месте в Восточной Конференции, 27 января команда в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш». Встреча начнётся в 06:00 мск.
«Анахайм Дакс» находится на шестом месте в Западной Конференции, 27 января калифорнийский клуб на выезде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч начнётся в 03:00 мск.
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