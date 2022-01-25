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Вратарь «Анахайма» устроил драку во время рекламной паузы. Видео

Вратарь «Анахайма» устроил драку во время рекламной паузы. Видео
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Анахайм Дакс». Гости победили со счётом 5:3.

Во время одной из коммерческих пауз голкипер «Анахайма» Джон Гибсон завязал драку с нападающим «Бостона» Ником Фолиньо. Стычку быстро разняли арбитры и игроки обеих команд. Видео этого эпизода можно посмотреть в «Твиттере» Missin Curfew.

«Бостон Брюинз» идёт на восьмом месте в Восточной Конференции, 27 января команда в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш». Встреча начнётся в 06:00 мск.

«Анахайм Дакс» находится на шестом месте в Западной Конференции, 27 января калифорнийский клуб на выезде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч начнётся в 03:00 мск.

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