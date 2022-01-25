Панарин: по привычке прибегал налево. Смотришь – там 20-й номер, тоже не может сообразить

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б) прокомментировал передвижения по звеньям в ходе встречи. Российский форвард начинал игру в звене с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером, после чего вернулся на привычное место в тройку Райана Строума.

«Всегда приятно вернуться в звено к Строуму. Чтобы не обижать Мику и Крайдера, с ними тоже понравилось играть. Не могли разобраться, кто на каком фланге играет, потому что я в первый раз в жизни играю справа. Прибегал всегда налево по привычке. Не задумываясь. Смотришь – там 20-й номер (Крайдер. — Прим. «Чемпионата») перед тобой, он тоже не может сообразить, что надо убегать», — сказал Панарин на послематчевой пресс-конференции.