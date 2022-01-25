Крылов: на этой неделе должна появиться какая-то информация о продолжении сезона КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможном продолжении сезона КХЛ.
«На этой неделе должна появиться какая-то информация о продолжении сезона КХЛ. Если нужны будут какие-то кардинальные изменения в календаре, то правление КХЛ так просто не сможет их провести. У «Авангарда» изначально была позиция — отпустить всех сборников в сборные и играть в олимпийскую паузу. Просто я представляю, какой будет разный уровень тренированности хоккеистов, когда все соберутся снова. Я понимаю, что есть нюансы, есть «Куньлунь», рижское «Динамо», которым такой вариант не очень бы подходил», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, ранее о готовности играть во время олимпийской паузы сообщал «Салават Юлаев».
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