Стали известны два основных варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ

Стали известны два варианта продолжения или завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс».



Отмечается, что первый вариант продолжения регулярки заключается в доигровке оставшихся матчей, запланированных календарём после окончания Олимпийских игр 2022 года, и определении мест в таблице по проценту набранных очков. В таком случае клубы проведут ещё по три встречи.



Второй же вариант предполагает ситуацию, при которой всем командам засчитываются 45 матчей, сыгранных в регулярке (по минимальному количеству встреч, проведённых одной командой — «Автомобилистом»). Остальные матчи и личная статистика хоккеистов, сыгранные командами после отметки в 45 матчей, аннулируются.

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