Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Расклад по парам для всех вариантов продолжения сезона

Сезон КХЛ принесён в жертву подготовке сборной России к Олимпиаде. Полагаю, говорить о том, что остановка регулярки в первую очередь связана именно с интересами национальной команды, а не с ковидом, можно с абсолютной уверенностью. Хотя бы после того, как сборная собралась в Новогорске на неделю раньше, чем планировалось изначально. В то, что это обычное использование ситуации, верится с большим трудом.

Но в очередной раз сокрушаться по этому поводу бессмысленно. Гораздо интереснее сейчас прикинуть, что же всё-таки будет с концовкой сезона-2021/2022 в КХЛ. У меня мало сомнений, что он будет доигран. Но в каком формате? Давайте попробуем разобраться и представить, что из себя будут представлять пары первого раунда плей-офф.

Если регулярный чемпионат будет доигран в полном объёме

Итак, вариант первый. КХЛ всеми правдами и неправдами доводит регулярку до конца, проводя все матчи, включая больше пятидесяти отменённых игр. Для этого используется олимпийская пауза, а также, возможно, сдвигается срок начала матчей плей-офф.

Не так давно я прописывал расклад для нормального конца сезона на Западе и Востоке.

Исходя из него, пары получались такими, и за прошедшее с момента выхода этих текстов время не появилось причин менять прогноз.

Западная конференция

СКА (1) — «Локомотив» (8)



ЦСКА (2) — «Спартак» (7)



«Динамо» М (3) — «Динамо» Мн (6)



«Йокерит» (4) — «Северсталь» (5)

Восточная конференция

«Трактор» (1) — «Барыс» (8)



«Металлург» (2) — «Нефтехимик» (7)



«Салават Юлаев» (3) — «Сибирь» (6)



«Ак Барс» (4) — «Авангард» (5)

Тут, конечно, возможны варианты, но большого смысла спорить о них сейчас нет, потому что полноценная доигровка сезона всё-таки маловероятна. Да, ФХР разрешила КХЛ играть регулярку во время Олимпиады, но этот вариант может устраивать только лигу, но никак не клубы. Особенно те, которые делегируют в Пекин значительное количество ведущих хоккеистов и которым в концовке гладкого чемпионата ещё есть, что терять.

Например, в «Йокерите» уже заявили, что не смогут играть в паузу. Уверен, такую же позицию займут в минском «Динамо» и «Нефтехимике» — эти клубы делегируют в Пекин почти всех ведущих иностранцев, а ведь им ещё бороться за плей-офф.

Вряд ли КХЛ готова подставить клубы и совсем уж растоптать спортивный принцип соревнования. Да и двигать сроки плей-офф или менять структуру кубковых матчей в лиге тоже не хотят, что логично: всё-таки розыгрыш Кубка Гагарина — это венец всего сезона.

Поэтому сейчас прорабатываются варианты, при которых лига совсем откажется от доигровки регулярки и после Олимпиады чемпионат возобновится матчами на вылет. Как это может выглядеть?

Если КХЛ не доигрывает регулярку и сразу начинает плей-офф с тем посевом, который сложился

Самый «ленивый» вариант для лиги — предложить командам начать плей-офф с тех позиций, на которые они наиграли к 15 января, невзирая на разное количество сыгранных матчей.

Западная конференция

СКА (1) — «Динамо» Мн (8)



«Динамо» М (2) — «Локомотив» (7)



«Йокерит» (3) — «Спартак» (6)



ЦСКА (4) — «Северсталь» (5)

Восточная конференция

«Трактор» (1) — «Барыс» (8)



«Металлург» (2) — «Нефтехимик» (7)



«Ак Барс» (3) — «Сибирь» (6)



«Салават Юлаев» (4) — «Авангард» (5)

Если КХЛ не доигрывает регулярку, а места в таблице распределяет согласно проценту набранных очков

Как привести к одному знаменателю 24 команды, если у всех разное количество сыгранных матчей? Сделать главенствующим критерием процент набранных очков. Какие же в таком случае сформируются пары плей-офф?

Западная конференция

СКА (70,8% очков) — «Динамо» Мн (57,4%)



«Йокерит» (68,1%) — «Спартак» (58,3%)



ЦСКА (67%) — «Локомотив» (58,5%)



«Динамо» М (66,7%) — «Северсталь» (64,3%)

Восточная конференция

«Металлург» (74%) — «Барыс» (51,1%)



«Трактор» (73%) — «Нефтехимик» (53,1%)



«Ак Барс» (68,8%) — «Сибирь» (57%)



«Салават Юлаев» (67,4%) — «Авангард» (61,7%)

Как видим, несколько иная картина, особенно на Западе, но такие пары вполне могут сложиться и в случае полноценной доигровки сезона. Важно, что при таком раскладе не изменятся составы кубковой восьмёрки, то есть никто не сможет выехать за счёт преимущества по потерянным очкам. Но такой вариант, конечно, не подходит тем командам, которые намеревались решить проблему выхода в плей-офф на флажке. Это в первую очередь «Автомобилист», в меньшей степени — «Торпедо» и «Амур».

Если КХЛ не доигрывает регулярку и уравнивает все команды по количеству игр

Да, существует и такой вариант — команды будут распределены в таблицах конференций в соответствии с количеством очков, набранных в первых 45 матчах регулярки. Цифра взята не с потолка: именно столько игр провёл «Автомобилист» — аутсайдер сезона по сыгранным встречам. Что тогда получится?

Западная конференция

СКА (64 очка) — «Динамо» Мн (52)



«Динамо» М (63) — «Спартак» (53)



«Йокерит» (60) — «Локомотив» (54)



ЦСКА (60) — «Северсталь» (57)

Восточная конференция

«Металлург» (68) — «Барыс» (44)



«Трактор» (65) — «Нефтехимик» (47)



«Ак Барс» (62) — «Сибирь» (52)



«Салават Юлаев» (60) — «Авангард» (54)

Выходит практически то же самое, что и при предыдущих вариантах — по сравнению с «ленивым», например, местами меняются только «Спартак» и «Локомотив» на Западе да «Трактор» с «Магниткой» на Востоке. Никаких новых команд из числа тех, что сейчас за пределами кубковых восьмёрок, не добавляется.

Из всего этого можно сделать вывод, что КХЛ может, в принципе, делать с концовкой сезона что угодно — состав участников плей-офф на 99% останется неизменным, а пострадают при том или ином варианте только те клубы, которые хотели улучшить свои позиции внутри восьмёрок. Но тут уж извините.

Если КХЛ не доигрывает регулярку и проводит плей-ин

Впрочем, есть и ещё один вариант, который обсуждали в КХЛ, и он мне кажется наиболее несправедливым. Это отказ от доигровки регулярки и проведение перед плей-офф раунда плей-ин, в котором будут разыграны ещё по две путёвки в плей-офф в каждой конференции. В раунде плей-ин примут участие команды, занимающие места с 7-го по 10-е. Остальные же клубы, видимо, расположатся в таблице в соответствии с набранными очками.

Западная конференция, плей-ин

«Локомотив» (7) — «Витязь» (10)



«Динамо» Мн (8) — «Торпедо» (9)

Восточная конференция, плей-ин

«Нефтехимик» (7) — «Автомобилист» (10)



«Барыс» (8) — «Амур» (9)



После определения победителей раунда плей-ин команды будут проранжированы в соответствии с местами, занятыми в регулярке, и в первом раунде плей-офф уже, как обычно, клуб с самым высоким посевом сыграет с самым низким и так далее.

Такая система была применена в НХЛ, когда из-за коронавируса был остановлен сезон-2019/2020. Сделано это было для того, чтобы все команды, которые в теории имели шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, но не смогли этого сделать из-за недоигранной регулярки, получили шанс попасть в плей-офф. С этой точки зрения, плей-ин — не самый худший вариант, хотя реальных шансов на кубковую весну, давайте будем честными, нет ни у «Торпедо», ни уж тем более у «Автомобилиста», «Амура» и «Витязя». И плей-ин будет выглядеть как подарок для этих команд.

Главная несправедливость заключается в том, что существует вероятность проведения плей-ин во время олимпийской паузы. То есть, «Нефтехимику» и минскому «Динамо», возможно, придётся доказывать своё место в плей-офф без значительного числа лидеров, что, разумеется, прибавит шансов «Торпедо» и «Автомобилисту».

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Понятно, что, какой бы вариант ни избрала КХЛ, найдутся недовольные клубы. Но ситуация сложилась такая, что лиге полноценным победителем никак не выйти. На мой взгляд, честнее всего (если нет реальной возможности полностью доиграть регулярку) будет распределить места в таблицах конференций по проценту набранных очков и на этом основании определить пары плей-офф. При этом розыгрыш Кубка Гагарина провести в полном объёме, с каждым раундом до четырёх побед и без спаренных игр.

Что решит КХЛ? Скоро узнаем.