Хет-трик Энниса позволил «Оттаве» разгромить «Баффало»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0.



Счёт в матче открыл Тайлер Эннис на 16-й минуте. Уже через 2 минуты Тим Штюцле увеличил преимущество в два раза. А ещё через минуты на счету Энниса уже был дубль. На 32-й минуте забил Алекс Форметон, а точку в матче поставил Эннис благодаря голу на последней минуте.



Российский защитник Артём Зуб очков не набрал. В этом сезоне у него 36 матчей, 4 гола и 7 результативных передач.

Эта победа для «Оттавы» стала второй подряд. «Баффало» же, в свою очередь, потерпел третье поражение за последние 5 матчей.