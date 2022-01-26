Хет-трик Энниса позволил «Оттаве» разгромить «Баффало»
Поделиться
В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0.
Счёт в матче открыл Тайлер Эннис на 16-й минуте. Уже через 2 минуты Тим Штюцле увеличил преимущество в два раза. А ещё через минуты на счету Энниса уже был дубль. На 32-й минуте забил Алекс Форметон, а точку в матче поставил Эннис благодаря голу на последней минуте.
Российский защитник Артём Зуб очков не набрал. В этом сезоне у него 36 матчей, 4 гола и 7 результативных передач.
Эта победа для «Оттавы» стала второй подряд. «Баффало» же, в свою очередь, потерпел третье поражение за последние 5 матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Эннис (Годетт, Браун) – 15:53' (5x5) 2:0 Батерсон – 17:11' (5x4) 3:0 Эннис (Тирни, Годетт) – 18:48' (5x5) 4:0 Форментон (Штюцле, Ткачук) – 31:15' (5x5) 5:0 Эннис (Ткачук, Браун) – 59:30' (5x5)
Комментарии
- 26 января 2022
-
06:23
-
06:17
-
06:04
-
05:53
-
05:34
-
04:16
-
03:36
- 25 января 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:19
-
22:54
-
22:39
-
22:27
-
21:58
-
21:33
-
20:57
-
20:22
-
20:00
-
19:33
-
19:12
-
19:05
-
18:40
-
17:47
-
17:20
-
16:53
-
16:14
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:37
-
13:52
-
13:47
-
13:13
-
11:56
-
11:53
Партнерский контент