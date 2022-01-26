Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Энниса позволил «Оттаве» разгромить «Баффало»

Хет-трик Энниса позволил «Оттаве» разгромить «Баффало»
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл Тайлер Эннис на 16-й минуте. Уже через 2 минуты Тим Штюцле увеличил преимущество в два раза. А ещё через минуты на счету Энниса уже был дубль. На 32-й минуте забил Алекс Форметон, а точку в матче поставил Эннис благодаря голу на последней минуте.

Российский защитник Артём Зуб очков не набрал. В этом сезоне у него 36 матчей, 4 гола и 7 результативных передач.

Эта победа для «Оттавы» стала второй подряд. «Баффало» же, в свою очередь, потерпел третье поражение за последние 5 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Эннис (Годетт, Браун) – 15:53' (5x5)   2:0 Батерсон – 17:11' (5x4)   3:0 Эннис (Тирни, Годетт) – 18:48' (5x5)   4:0 Форментон (Штюцле, Ткачук) – 31:15' (5x5)   5:0 Эннис (Ткачук, Браун) – 59:30' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022