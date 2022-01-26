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«Филадельфия» уступила 13-й раз подряд в матче с «Айлендерс», у Проворова – «+1»

«Филадельфия» уступила 13-й раз подряд в матче с «Айлендерс», у Проворова – «+1»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Счёт в матче открыли гости благодаря голу Клода Жиру на 1-й минуте. Через 12 минут удовил преимущество гостей Джастин Браун. Но ещё через минуты Ноа Добсон отыграл одну шайбу для своей команды. После Андерс Ли сравнял счёт. На 26-й минуте Мэтью Барзал вывел свою команду вперёд. На что ему голом ответил Джерри Мейхью. Победный гол забил Зак Паризе.

У российского защитника Ивана Проворова коэффициент полезности – «+1». А российский голкипер Илья Сорокин совершил 14 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Жиру (Линдблом, Санхайм) – 00:57' (5x5)   0:2 Браун (Аткинсон, ван Римсдайк) – 12:48' (5x5)   1:2 Добсон (Хара, Пажо) – 13:37' (5x5)   2:2 Ли (Барзал, Бейли) – 18:15' (5x5)   3:2 Барзал (Паризе, Нельсон) – 25:42' (5x4)   3:3 Мейхью (Лотон, Санхайм) – 41:30' (4x4)   4:3 Паризе (Бовиллье, Нельсон) – 51:51' (5x5)
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