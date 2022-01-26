«Филадельфия» уступила 13-й раз подряд в матче с «Айлендерс», у Проворова – «+1»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.



Счёт в матче открыли гости благодаря голу Клода Жиру на 1-й минуте. Через 12 минут удовил преимущество гостей Джастин Браун. Но ещё через минуты Ноа Добсон отыграл одну шайбу для своей команды. После Андерс Ли сравнял счёт. На 26-й минуте Мэтью Барзал вывел свою команду вперёд. На что ему голом ответил Джерри Мейхью. Победный гол забил Зак Паризе.



У российского защитника Ивана Проворова коэффициент полезности – «+1». А российский голкипер Илья Сорокин совершил 14 сейвов.