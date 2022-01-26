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«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил «Ванкувер», «Флорида» выиграла у «Виннипега»

«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил «Ванкувер», «Флорида» выиграла у «Виннипега»
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Сегодня, 26 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась после овертайма победой гостей – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Эллиас Петтерссон и Тайлер Мотт, за гостей забили Райан Маклауд и Леон Драйзайтль. В овертайме победу гостям принёс гол Коннора Макдэвида.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон – 34:26' (4x4)   2:0 Мотт (Миллер) – 37:13' (4x5)   2:1 Маклауд (Расселл, Куккук) – 46:33' (5x5)   2:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:24' (5x5)   2:3 Макдэвид (Нурс) – 64:36' (3x3)

В другом матче дня «Виннипег Джетс» в Виннипеге (Канада) принимал «Флориду Пантерз» и уступил со счётом 3:5 (2:3, 1:1, 0:1).

В составе хозяев по голу забили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. У «Флориды» дубль оформил Мэйсон Марчмент, также отличились Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Также результативной передачей отметился россиянин Максим Мамин.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Марчмент (Лунделль) – 02:09' (5x5)   1:1 Штястны (Диллон, Лаури) – 08:19' (5x5)   1:2 Марчмент (Райнхарт, Карлссон) – 12:06' (5x5)   2:2 Коннор (Перфетти, Сэмберг) – 12:57' (5x5)   2:3 Лунделль (Марчмент, Райнхарт) – 17:33' (5x5)   3:3 Дюбуа (Перфетти, Шмидт) – 23:30' (5x4)   3:4 Вераге (Экблад, Мамин) – 29:42' (5x5)   3:5 Беннетт (Дюклер, Экблад) – 52:10' (5x5)

Ещё один матч состоялся в Сиэтле, где «Сиэтл Кракен» встречался с «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

У хозяев забили Джаред Макканн и Адам Ларссон. За гостей отличились Люк Канин, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Мэтт Дюшейн.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макканн (Джордано, Юханссон) – 08:59' (5x3)   1:1 Канин (Беннинг, Йози) – 19:39' (5x5)   2:1 Ларссон (Гурд, Юханссон) – 32:21' (5x5)   2:2 Форсберг – 35:15' (5x5)   2:3 Экхольм (Жанно, Сиссонс) – 36:31' (5x5)   2:4 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 55:51' (5x4)
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