«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил «Ванкувер», «Флорида» выиграла у «Виннипега»

Сегодня, 26 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась после овертайма победой гостей – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).
В составе хозяев отличились Эллиас Петтерссон и Тайлер Мотт, за гостей забили Райан Маклауд и Леон Драйзайтль. В овертайме победу гостям принёс гол Коннора Макдэвида.
В другом матче дня «Виннипег Джетс» в Виннипеге (Канада) принимал «Флориду Пантерз» и уступил со счётом 3:5 (2:3, 1:1, 0:1).
В составе хозяев по голу забили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. У «Флориды» дубль оформил Мэйсон Марчмент, также отличились Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Также результативной передачей отметился россиянин Максим Мамин.
Ещё один матч состоялся в Сиэтле, где «Сиэтл Кракен» встречался с «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).
У хозяев забили Джаред Макканн и Адам Ларссон. За гостей отличились Люк Канин, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Мэтт Дюшейн.
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