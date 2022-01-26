«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил «Ванкувер», «Флорида» выиграла у «Виннипега»

Сегодня, 26 января, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась после овертайма победой гостей – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).



В составе хозяев отличились Эллиас Петтерссон и Тайлер Мотт, за гостей забили Райан Маклауд и Леон Драйзайтль. В овертайме победу гостям принёс гол Коннора Макдэвида.

В другом матче дня «Виннипег Джетс» в Виннипеге (Канада) принимал «Флориду Пантерз» и уступил со счётом 3:5 (2:3, 1:1, 0:1).



В составе хозяев по голу забили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. У «Флориды» дубль оформил Мэйсон Марчмент, также отличились Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Также результативной передачей отметился россиянин Максим Мамин.

Ещё один матч состоялся в Сиэтле, где «Сиэтл Кракен» встречался с «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).



У хозяев забили Джаред Макканн и Адам Ларссон. За гостей отличились Люк Канин, Филип Форсберг, Маттиас Экхольм и Мэтт Дюшейн.