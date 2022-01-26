Снайперская гонка НХЛ: Крайдер по-прежнему лидирует, Драйзайтль сравнялся с Овечкиным
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер продолжает лидировать в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги, забросив 30 шайб в регулярном чемпионате. На одну шайбу от него отстают форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, который забил гол в ворота «Ванкувер Кэнакс» в минувший игровой день.
Отметим, что по итогам матча с «Ванкувером» Драйзайтль вышел на первое место в гонке бомбардиров. Крайдер же располагается на 17-й строчке в этом списке.
В ближайшем матче «Вашингтон» Овечкина встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 27 января, 28-го «Рейнджерс» с Крайдером сыграют с «Коламбус Блю Джекетс», а «Эдмонтон» с Драйзайтлем примут «Нэшвилл Предаторз».
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