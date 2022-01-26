Летанг — журналистам о передаче Кросби: ребят, вы серьёзно до сих пор этому удивляетесь?

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал результативную передачу форварда Сидни Кросби на Брайана Раста. Кросби получил шайбу около ворот соперника и отдал пас между ног за спину на Раста, который броском в касание сравнял счёт в матче.

«Ну, ребят, вы серьёзно до сих пор этому удивляетесь? Я думаю, что вас это уже не поражает, ведь так? Иногда мне кажется, что у него глаза на затылке. И он наверняка продолжит вас удивлять и в свои 34 года, и потом в 35… До 40 лет он точно будет одним из лучших игроков в мире.

Мы продолжаем становиться лучше как команда. Сегодня мы с полной ответственностью провели все 60 минут матча и в конце были вознаграждены за старания», – цитирует Летанга официальный сайт НХЛ на русском языке.