Летанг — журналистам о передаче Кросби: ребят, вы серьёзно до сих пор этому удивляетесь?
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал результативную передачу форварда Сидни Кросби на Брайана Раста. Кросби получил шайбу около ворот соперника и отдал пас между ног за спину на Раста, который броском в касание сравнял счёт в матче.
«Ну, ребят, вы серьёзно до сих пор этому удивляетесь? Я думаю, что вас это уже не поражает, ведь так? Иногда мне кажется, что у него глаза на затылке. И он наверняка продолжит вас удивлять и в свои 34 года, и потом в 35… До 40 лет он точно будет одним из лучших игроков в мире.
Мы продолжаем становиться лучше как команда. Сегодня мы с полной ответственностью провели все 60 минут матча и в конце были вознаграждены за старания», – цитирует Летанга официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 26 января 2022
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:30
-
09:12
-
09:06
-
09:01
-
08:50
-
08:41
-
07:19
-
07:09
-
06:23
-
06:17
-
06:04
-
05:53
-
05:34
-
04:16
-
03:36
- 25 января 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:19
-
22:54
-
22:39
-
22:27
-
21:58
-
21:33
-
20:57
-
20:22
-
20:00
-
19:33
-
19:12
-
19:05
-
18:40
Партнерский контент