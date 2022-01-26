Хартли — болельщикам: вы увидите фильм про вас, потому что вы — это и есть «Авангард»!

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли обратился к омским болельщикам, записав им видеообращение. Его показали во время премьеры фильма «Омск, это для тебя!», посвящённого ХК «Авангард».

«Помните: команда зародилась в Омске, вы прокладывали этот путь, вы были свидетелями того, как команда росла и стала чемпионом прошлого сезона. Спасибо большое за вашу поддержку! Это было здорово! Спасибо за праздник, который вы подарили нам, когда мы привезли Кубок Гагарина в Омск! Вы увидите фильм про вас, потому что вы – это и есть «Авангард»!» – сказал Хартли в обращении.

Напомним, 25 января в Омске и Балашихе состоялась премьера документального фильма, посвящённого ХК «Авангард» «Омск, это для тебя!»



В Омске на сеансе присутствовали руководители клуба, ветераны, воспитанники хоккейной Академии и болельщики. В Балашихе местным поклонникам «Авангарда» фильм представил главный тренер команды Боб Хартли, а также нападающий Павел Дедунов со своей семьёй.