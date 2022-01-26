Андрей Назаров ответил на вопрос, как «Сочи» готовится к решению о продолжении сезона КХЛ

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о ближайших планах команды, о мнении по поводу продолжения регулярного чемпионата КХЛ и о предстоящем Олимпиаде — 2022 в Пекине.

«Чем будет заниматься команда в ближайшие дни? Перед первой тренировкой после паузы мы сделали тестирование. У всех тренеров, игроков и персонала — отрицательные результаты, поэтому никаких препятствий для проведения полноценного тренировочного процесса у нас нет. Мы плодотворно поработаем в эти дни — у нас проходят велопрогулки, работаем с утяжелителями в зале, плюс у ребят много льда. Тренируемся, готовимся, ждём решения от КХЛ.



Есть ли информация о том, что будет дальше с чемпионатом КХЛ? Знаете, предложений раздаётся много, в прессе озвучивается много разных вариантов. Мы пока просто ждём официальной информации. При любом сценарии игроки «Сочи» будут готовы? Мы всегда готовы. У нас много молодых ребят, которые тренируются не только по командному графику, но и самостоятельно. Наши парни всегда находятся в полной боевой готовности.



Какими глазами буду смотреть Олимпиаду в Пекине? Профессиональные тренеры никогда не смотрят крупные турниры глазами болельщиков. Мы смотрим на то, как работают наши коллеги, как управляют игрой, какие используют схемы для того, чтобы победить своего соперника. Всегда подмечаем интересные ходы. В любом случае для всех — болельщиков и профессионалов — это будет очень интересный турнир.



«Сочи» делегировал на Игры двух хоккеистов — Магнуса Хелльберга и Яниса Якса? Мы рады, что они попали на Олимпиаду, но не будем забывать, что Швеция и Латвия — конкуренты российской сборной. Конечно, мне бы хотелось, чтобы кто-то попал из «Сочи» и в сборную России. Будем над этим работать», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».