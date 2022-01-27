Овечкин поругался с линейным арбитром, который помешал ему войти в зону «Сан-Хосе»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В конце 2-го периода при счёте 2:0 в пользу гостей произошёл забавный эпизод, главным героем которого стал 36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин – при входе в зону «Сан-Хосе» линейный арбитр зафиксировал положение вне игры, виновником которого стал сам судья, помешавший капитану «столичных». Овечкин был раздосадован данным решением и даже перекинулся несколькими фразами с арбитром.

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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 56 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-2».