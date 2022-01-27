«Калгари» нанесли 62 броска по воротам «Коламбуса», повторив достижение 1989 года

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.
По воротам голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина было нанесено 62 броска, из которых он отразил 56. Последний аналогичное событие, когда команда НХЛ наносила 62 броска по воротам, датируется 12 марта 1989 года, в матче между «Чикаго Блэкхоукс» и «Питтсбург Пингвинз» (5:6). Об этом сообщается в «Твиттере» Sportsnet.
Отметим, что для «Калгари» этот показатель в 62 броска за матч является рекордным.
Напомним, российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и его одноклубник-соотечественник, нападающий Егор Чинахов провели на льду около 13 и 19 минут соответственно. Гавриков заработал коэффициент полезности «-2».
- 27 января 2022
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:37
-
04:38
-
04:10
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:32
-
23:07
-
22:28
-
21:53
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:37
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
19:00
-
18:47
-
18:20
-
17:43
-
17:21
-
16:40
-
15:51
-
14:52
-
14:27
-
13:58
-
13:42
-
12:53
-
12:43