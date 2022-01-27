«Калгари» нанесли 62 броска по воротам «Коламбуса», повторив достижение 1989 года

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.

По воротам голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина было нанесено 62 броска, из которых он отразил 56. Последний аналогичное событие, когда команда НХЛ наносила 62 броска по воротам, датируется 12 марта 1989 года, в матче между «Чикаго Блэкхоукс» и «Питтсбург Пингвинз» (5:6). Об этом сообщается в «Твиттере» Sportsnet.

Отметим, что для «Калгари» этот показатель в 62 броска за матч является рекордным.

Напомним, российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и его одноклубник-соотечественник, нападающий Егор Чинахов провели на льду около 13 и 19 минут соответственно. Гавриков заработал коэффициент полезности «-2».