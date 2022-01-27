Овечкин упал на Самсонова в матче с «Сан-Хосе». Вратарю потребовалась помощь медиков

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В конце 3-го периода российский капитан «столичных» Александр Овечкин переусердствовал в борьбе на пятаке у своих ворот со швейцарским нападающим «Сан-Хосе» Тимо Майером, в результате чего допустил падение на своего соотечественника, защищавшего ворота «Вашингтона» в этой игре, – Илью Самсонова, которому впоследствии даже потребовалась помощь медицинского сотрудника клуба.

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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 56 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-2».

24-летний российский страж ворот «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27, а его визави из «Сан-Хосе» Джеймс Раймер – 32 из 33.