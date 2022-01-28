Эвандер Кейн подписал контракт с «Эдмонтоном»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» объявил о заключении контракта с нападающим Эвандером Кейном.
Соглашение рассчитано на один год, сообщил официальный сайт «Эдмонтона».
Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявлял в том числе «Вашингтон».
Последним клубом 30-летнего Кейна был «Сан-Хосе Шаркс», который в начале января выставил хоккеиста на безоговорочный драфт отказов, а затем расторг с ним контракт.
Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцинации.
В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.
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