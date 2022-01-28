«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл», у Макдэвида гол и решающий буллит

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в серии послематчевых буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.



Счёт в матче открыл Филип Форсберг на 6-й минуте. На 20-й же уже сравнял Коннор Макдэвид. На 29-й минуте Мэтт Дюшейн вновь вывел гостей вперёд, но в овертайм игру перенёс Эван Бушар. Победный буллит реализовал вновь Макдэвид.



Российский нападающий Яков Тренин очков не набрал. Для него это 43-й сыгранный матч в сезоне. За это время он успел 10 раз забить и 5 раз отдать партнёрам на гол. Всего в НХЛ у него 109 игр, 17 голов и 15 результативных передач.