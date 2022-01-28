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«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл», у Макдэвида гол и решающий буллит

«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл», у Макдэвида гол и решающий буллит
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в серии послематчевых буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл Филип Форсберг на 6-й минуте. На 20-й же уже сравнял Коннор Макдэвид. На 29-й минуте Мэтт Дюшейн вновь вывел гостей вперёд, но в овертайм игру перенёс Эван Бушар. Победный буллит реализовал вновь Макдэвид.

Российский нападающий Яков Тренин очков не набрал. Для него это 43-й сыгранный матч в сезоне. За это время он успел 10 раз забить и 5 раз отдать партнёрам на гол. Всего в НХЛ у него 109 игр, 17 голов и 15 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Каррье, Гранлунд) – 05:07' (5x5)   1:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 19:28' (5x5)   1:2 Дюшейн (Форсберг, Беннинг) – 28:32' (5x5)   2:2 Бушар (Шор, Райан) – 34:48' (5x5)   3:2 Макдэвид – 65:00' (ПБ)
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