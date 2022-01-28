Форвард «Анахайма» Зеграс забил красивейший гол в стиле лакросс

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.



В этом матче Тревор Зеграс оформил дубль. Один из голов американский форвард забил в стиле лакросс. Нападающий продемонстрировал потрясающее владение клюшкой.

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Также в этом матче в составе победителей забивали Сэм Кэррик, Кэм Фаулер и Трой Терри. У гостей же заброшенными шайбами отметились Джейк Эванс (дубль), Арттури Лехконен и буллит реализовал Лоран Дофен.



У Зеграса в этом сезоне 40 сыгранных матчей, 12 заброшенных шайб и 20 пасов на гол партнёрам.