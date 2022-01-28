Форвард «Анахайма» Зеграс забил красивейший гол в стиле лакросс

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.
В этом матче Тревор Зеграс оформил дубль. Один из голов американский форвард забил в стиле лакросс. Нападающий продемонстрировал потрясающее владение клюшкой.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Также в этом матче в составе победителей забивали Сэм Кэррик, Кэм Фаулер и Трой Терри. У гостей же заброшенными шайбами отметились Джейк Эванс (дубль), Арттури Лехконен и буллит реализовал Лоран Дофен.
У Зеграса в этом сезоне 40 сыгранных матчей, 12 заброшенных шайб и 20 пасов на гол партнёрам.
- 28 января 2022
-
08:50
-
08:34
-
08:22
-
08:07
-
07:54
-
07:50
-
07:09
-
06:49
-
06:36
-
06:04
-
05:55
-
05:42
-
05:38
-
05:33
-
05:19
-
04:58
-
04:17
-
03:36
-
03:24
-
02:57
- 27 января 2022
-
23:50
-
23:26
-
22:28
-
22:17
-
21:46
-
21:25
-
20:42
-
20:21
-
19:54
-
19:26
-
18:35
-
18:26
-
18:10
-
17:38
-
17:05