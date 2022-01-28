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НХЛ закрыла дело в отношении поездки Э. Кейна в Канаду с положительным ковид-тестом

НХЛ закрыла дело в отношении поездки Э. Кейна в Канаду с положительным ковид-тестом
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Национальная хоккейная лига сообщила о завершении расследования дела экс-форварда «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна в отношении его поездки из США в Канаду при положительном тесте на коронавирус.

«Национальная хоккейная лига объявляет о завершении расследования обстоятельств, в связи с которыми Эвандер Кейн пересекал границу во время карантина.

В отчёте, подготовленном в связи с расследованием, сделан вывод о недостаточности доказательств, чтобы «окончательно установить, что г-н Кейн сознательно искажал информацию о своём статусе COVID-19 или результатах анализов в связи с его поездкой за границу».

Лига решила не применять к Кейну никаких дополнительных дисциплинарных мер. Он остаётся неограниченно свободным агентом и в настоящее время имеет право подписывать контракты и играть за любой клуб НХЛ без ограничений», — говорится в сообщении.

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НХЛ открыла дело в отношении Э. Кейна. Он ездил в Канаду с положительным ковид-тестом
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