Миллер — на 2-м месте по средним баллам за игру в истории «Ванкувера». Лидер — Павел Буре

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.
Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер сумел набрать в прошедшей встрече 4 (3+1) очка. Всего в 163 матчах за «Кэнакс» форвард набрал 162 (57+105) балла. Миллер является вторым игроком в истории клуба по показателю набранных очков за матч — 0,99.
Первое место в истории «Ванкувера» по данному показателю имеет российский нападающий Павел Буре, который за 428 матчей сумел заработать 478 результативных баллов. Отметим, что Миллер делит вторую строчку с другим россиянином — Александром Могильным (312 матчей, 308 очков, 0,99).
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